श्रीलंका धमाकों में IS-कोयंबटूर के संबंध की तलाश में NIA ने छापे मार कर 4 संदिग्धों को पकड़ा

नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA) ने ईस्टर के दिनों में श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के कथित कोयम्बटूर मॉड्यूल कनेक्शन के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने कोयम्बटूर में आईएस आतंकवादियों के स्थलों के रूप में पहचाने गए आठ स्थानों पर छापे मारे। इस छापों में एनआईए ने चार गिरफ्तारियां भी की हैं। एनआईए इसकी जांच करना चाहती है कि क्या भारतीय संदिग्धों और श्रीलंकाई आतंकवादियों या उनके संचालकों के बीच कोई संबंध है? गौरतलब है कि ईस्टर के दिन श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई थी।

Tamil Nadu: Search operations that were underway in Coimbatore in connection with with ISIS module case have concluded. So far four persons have been arrested. pic.twitter.com/CYSfIDCCkZ

— ANI (@ANI) June 12, 2019