बेटा एक बार पूरी बात तो कर लेता!! बोली शहीद की मां!

सोचिए क्या बीती होगी उस माँ पर जिस मां की बेटे से अंतिम बार फोन पर अच्छे से बात भी ना हो सकी हो!! देश की रक्षा के लिए शहादत देने वाले पिथौरागढ़ के जवान नायक शंकर सिंह मेहरा की अपनी मां के साथ फोन पर बात चल रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान से फायरिंग शुरू हो जाने के कारण शंकर सिंह मेहरा ने अपनी मां को यह कहकर फोन काट दिया कि मां फायरिंग शुरू हो गई है, बाद में बात करूंगा।

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में गंगोलीहाट तहसील के नाली गांव के नायक शंकर सिंह मेहरा की शहादत की जानकारी से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया है। यह खबर वायु की तरह आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। घरवालों को जबसे ही इस दुखद घटना की जानकारी हुई तब से उनका हाल बेहाल है। शहीद की मां और पत्नी बेसुध है। सेना में रह चुके उनके पिता की आंखें अभी भी अपने पुत्र का इंतजार कर रही है। 5 वर्षीय बेटा सबका मुह ताक रहा है।

आसपास के लोगों ने परिवारजनों को हिम्मत बांधने का प्रयास करना शुरू किया है। आपको बता दें कि कुमाऊँ रेजीमेंट में तैनात नायक शंकर सिंह मेहरा के परिवार से उनके पिता मोहन सिंह भी सिपाही में थे। वह इन दिनों सेवानिवृत्त हैं। उनका छोटा भाई नवीन सिंह भी सेना के राष्ट्रीय राइफल में है। फिलहाल उनकी ड्यूटी जम्मू-कश्मीर में है शहीद के पार्थिव शरीर के साथ घर लौट रहा है। घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है उनकी मां तो अभी भी यही कह कर रो रही है कि बेटे ने आखरी बार फोन पर पूरी बात भी नहीं कर सका। एक बार बात तो करा दो!

#ChinarCorpsCdr & all ranks paid homage to Havildar Gokaran Singh and Naik Shankar Singh Merha at BB Cantt. The gallant soldiers made the #supremesacrifice in line of duty at Rampur sector on 01 May 20. Deepest condolences to the bereaved families.#Kashmir #IndianArmy @adgpi pic.twitter.com/40sW0ziOfb

— Chinar Corps – Indian Army (@ChinarcorpsIA) May 3, 2020