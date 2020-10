सोनू सूद की कृपा बरसना जारी; नन्हीं जान के हार्ट ऑपरेशन में की मदद

भारत में कोरोना महामारी फैलने के बाद सरकार ने लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन में देश भर के कोने-कोने में बसे प्रवासी श्रमिकों ने अपने वतन जाने के लिये हाथ-पैर मारे लेकिन जब काम नहीं बना तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चल लिये। मजबूर श्रमिकों का दर्द तब एक व्यक्ति के जाना और वो थे बॉलीवुड स्टार सोनू सूद।

सोनू सूद को न जाने कैसे प्रेरणा जागी और उन्होंने हजारों मजबूर और बेसहारा प्रवासी श्रमिकों को अपने खर्चे पर वतन भेजना शुरु किया। उसके बाद तो सोनू सूद पर हर प्रकार की समस्याओं में मदद के लिये गुहार आने लगी और अब तो सिलसिला ही चल पड़ा है। जिस चीज का कोई समाधान ना हो, तो आखिर में मदद के लिये लोग सोनू सूद को पुकारते हैं और सब के आश्चर्य के बीच सोनू सूद की कृपा उन पर बरस ही जाती है।

आजकल सोनू से चिकित्सा के लिये मदद मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसी क्रम में विगत 3 अक्टूबर को एक दुर्गा पालाटी नामक व्यक्ति जिन्होंने खुद की पहचान तेलगू सिनेमा के मैनेजर के रूप में सोशल मीडिया पर दी है, ने सोनू सूद से अपने नन्हे बेटे की दिल की बीमारी के लिये मदद मांगी। दुर्गा ने सोनू सूद से ट्वीटर पर गुहार लगाई कि उनके बेटे का हार्ट ऑपरेशन करने की दरकार है और उनके पास इसके लिये पैसे नहीं है।

Job done ✅

Wednesday is your child’s check up.

Thursday you will get the child admitted in SRCC hospital, Mumbai for surgery.

God bless 🙏 https://t.co/eEOndAMUW1

— sonu sood (@SonuSood) October 5, 2020