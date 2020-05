फिर से सोनिया गांधी के सिर कांग्रेस का ताज

कांग्रेस कार्यसमिति की मैराथोन बैठक के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को पार्टी की समान सौंप दी है। इसकी घोषणा देर रात पार्टी के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने की।

इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले की विस्तृत जानकारी पत्रकार परिषद में कांग्रेस के नेता के सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने की।

वेणुगोपाल ने बताया कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने की बात दोहराई और कहा कि जब कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पार्टी के नये अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती, तब तक सोनिया गांधी अपनी सेवाएं देंगी।

Congress leader KC Venugopal: Congress Working Committee unanimously resolved that Rahul Gandhi should continue as Congress president & requested him to accept this decision, however, he declined to withdraw his resignation. pic.twitter.com/B3KPOID5TM — ANI (@ANI) August 10, 2019

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कई नामों पर विचार किया गया। प्रदेश के नेताओं से नाम मांगे गये। राहुल गांधी से एक बार फिर अध्यक्ष पद से दिये गये इस्तीफे को वापस लेने का आग्रह किया गया। लेकिन उनके न मानने पर सर्व सम्मति से सोनिया गांधी को ही फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राहुल ले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर सरकार से जवाब मांगा

#WATCH Rahul Gandhi, Congress: I was called by the Working Committee because between the work that they were doing, to choose next Congress president, some reports have come that things in Jammu&Kashmir are going very wrong…so we stopped our deliberation… pic.twitter.com/5WgtRahH7Y — ANI (@ANI) August 10, 2019

गुलाम नबी आजाद ने नये कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के नाम का एलान किया, उससे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी मीडिया के समक्ष आये थे। पहले तो ऐसा लगा कि वे नये कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का एलान करेंगे लेकिन उन्होंने यह कह कर सबको चौंका दिया कि जब कार्यसमिति की बैठक चल रही थी, तब ऐसी खबरें आईं कि घाटी में हिंसा हो रही है। ऐसे में कार्यसमिति की बैठक को रोक कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हालात पर विचार किया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की असल परिस्थिति पारदर्शी रूप से देश को बताए।

शीला दीक्षित की श्रद्धांजली सभा में सोनिया

Sonia Gandhi at prayer meet of Sheila Dikshit in Delhi: She stood by my side in my darkest yrs. Later, when I was able to come out of my sorrow, she urged me to take the responsibility of Presidentship of the Congress party&when I took it, she was there guiding me as elder sister pic.twitter.com/qUkYiP0AA1 — ANI (@ANI) August 10, 2019

सोनिया गांधी शनिवार शाम को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की याद में आयोजित प्रार्थना सभा में भी उपस्थित रही थी। उन्होंने वहां अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहा था कि शीला दीक्षित उनके संकट के समय में हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। जब वे दुःखों के अंबार से बाहर निकलीं और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी, तब भी वे एक बड़ी बहन की तरह हमेशा मार्गदर्शन करती रही।

सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

सोनिया गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपे जाने पर आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। इसमें कोई दोराय नहीं कि गांधी परिवार से बाहर के किसी भी नेता पर सर्वसम्मति साधना पार्टी के लिये आसान नहीं था।

वहीं विरोधियों का कहना है कि कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह परिवारवाद के दूषण से निजात नहीं पा रही। कुछेक लोग कह रहे हैं कि जब गांधी परिवार के भीतर से ही किसी को नेतृत्व फिर से देना था, तो इतना सारा नाटक या लंबी प्रक्रिया का ढोंग क्यों रचा गया।