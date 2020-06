सोनिया गांधी फिर बनी संसदीय दल की नेता, राहुल एक बार फिर गरजते नज़र आए

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं में प्राण फूकते हुए उन्हें आक्रामक और मजबूत बने रहने के लिए कहा। राहुल गांधी ने कहा, “हम 52 सांसद ही बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए काफी हैं।”

Smt. Sonia Gandhi addresses the Congress Parliamentary Party after being elected. pic.twitter.com/hgnfIoIu2U

— Congress (@INCIndia) June 1, 2019