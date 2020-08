भाजपा के साथ मिलीभगत के राहुल के कथित बयान से सिब्बल पहले हुए नाराज़, फिर कहा – सब ठीक!

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं पर भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। उनके बयान के बाद कांग्रेस में आंतरिक संकट बढ़ रहे है। राहुल गांधी ने कहा कि इन नेताओं ने उस समय पत्र भेजा जब पार्टी संकट में थी और उनकी मां सोनिया गांधी बीमार थीं। राहुल गांधी ने कहा कि यह पत्र भाजपा की मिलीभगत से लिखा गया था और मोदी द्वारा पढ़ा भी गया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाखुशी जाहिर की है। अपने ट्वीट में वे बहुत दुखी दिखे।

कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा के साथ हमारी सांठगांठ है, जिसने राजस्थान उच्च न्यायालय में पार्टी को सफलता दिलाई। मणिपुर में भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत के साथ पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में बीजेपी के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया है। फिर भी हम पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के समय पर सवाल उठाया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया और पूछा कि यह पत्र उस समय क्यों लिखा गया जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विपक्षी ताकतों से लड़ रही थी जिससे सोनिया गांधी परेशान थीं। राहुल गांधी के बयान के बाद पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है।

हालांकि, कपिल सिब्बल ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

Was informed by Rahul Gandhi personally that he never said what was attributed to him .

I therefore withdraw my tweet .

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 24, 2020