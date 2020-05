पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित के दावे को शोभा डे ने ठुकराया

मशहूर लेखिका शोभा डे हमेशा अपने विवादास्पद दृष्टिकोण के लिये सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब की बार स्थिति ऐसी है कि उन्हें अपने पर लगाये गये आरोप पर खुलासा देना पड़ रहा है।

दरअसल भारत में पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासिल ने एक साक्षात्कार में यह दावा किया कि २०१६ में कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने पर उनके ही कहने पर शोभा डे ने पाकिस्तान के पक्ष में लेख लिखा था।

अब्दुल बासित का यह कहना था और सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ टिप्पणियां करने लगे। चुंकि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच तंग हालातों के मद्देनजर शोभा डे ने भी समय रहते अपना स्पष्टीकरण दे दिया है।

शोभा डे ने मी‌डिया को एक वीडियो बयान दर्ज करवा कर साफ कर दिया कि पाकिस्तानी राजदूत बिलकुल झूठ बोल रहे हैं। जयपुर में हुए एक समारोह का हवाला देते हुए शोभा डे ने उस स्थिति का भी वर्णन किया जब एक समूह में जबरन चर्चा में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे बासित को वहां से भगा दिया गया था। देखिये शोभा डे का इस पूरे प्रकरण पर मंतव्य।

#WATCH Columnist Shobhaa De responds to claims by Former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basit, that he managed to influence her writings on Kashmir pic.twitter.com/784dub1wBW

— ANI (@ANI) August 12, 2019