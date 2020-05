शिवराज सिंह द्वारा नेहरू को ‘क्रिमीनल’ कहने पर भड़के दिग्गी राजा

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को ‘क्रिमीनल’ कहे जाने पर कांग्रेसी नेता दिग्गविजय सिंह भड़क गये हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि नेहरू के पैरों की धूल भी नहीं हैं शिवराज, शर्म आनी चाहिये उनको!

दिग्गविजय सिंह ने विदेशी मीडिया का हवाला देकर कहा कि कश्मीर में सरकार ने अपने हाथ जला लिये हैं। कश्मीर को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। उन्होंन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सावधान रहने की नसीहत दी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विवादास्पद बयान चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू अपराधी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि जब भारतीय सेना कश्मीर से पाकिस्तानी आदिवासियों का पीछा कर रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। अगर कुछ और दिनों के बाद युद्ध विराम होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जवाहरलाल नेहरू का दूसरा अपराध 370 है। उन्होंने कहा, “एक देश में दो निशान, दो कानून, दो मंत्री, यह किसी एक देश के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि एक अपराध है।” उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने पहले कश्मीर की बेटियों पर अपनी अभद् टिप्पणी को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर की लड़कियों को अपनी बेटी मानता हूं। मेरा उद्देश्य बुरी टिप्पणी करने का नहीं था। देश की हर बेटी हमारी बेटी है।

Former Madhya Pradesh Chief Minister & BJP leader Shivraj Singh Chouhan: His (Jawaharlal Nehru) second crime was Article 370, 'ek desh mein do nishan, do vidhan, do pradhan' it was not an injustice to the country but a crime against it. (10.8.19) https://t.co/Z5sC3oJwPK

