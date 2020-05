दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन

कांग्रेस की दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज शाम निधन हो गया। शीला दीक्षित 81 साल की थीं। उन्होंने 1998 से 2013 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। शीला दीक्षित लंबे समय से बीमार थीं। आज सुबह दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। उन्हें उलटी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फ़िलहाल में उनके पास दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में, वे उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने चुनावों में हिस्सा लिया, लेकिन वे असफल रही।

Former Delhi Chief Minister & Congress leader Sheila Dikshit, passes away in Delhi at the age of 81 years. (file pic) pic.twitter.com/8rqv8qfnAQ

— ANI (@ANI) July 20, 2019