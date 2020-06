देखिये अमरनाथ में बाबा बर्फानी की पहली झलक

जम्मू (ईएमएस)। अमरनाथ में बाबा बर्फानी पवित्र गुफा में संपूर्ण आकार के साथ विराजमान हो गए हैं। इस साल की पहली तस्वीर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। सोशल मीडिया से जो तस्वीर सामने आई है। उसमें गुफा के अंदर बर्फ का शिवलिंग पूरे आकार में दिखाई दे रहा है।

कोरोना संक्रमण के कारण अमरनाथ यात्रा की तारीख तय नहीं हो पाई है। अभी भी असमंजस बना हुआ है, कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी या नहीं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर जहां लाखों यात्री बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। वही अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों को यहां पर काम भी मिलता था अमरनाथ यात्रा की तारीख अभी तक घोषित नहीं होने से यहां पर निराशा का माहौल बना हुआ है।

First darshan in the holy Amarnath Cave in 2020 at the Kashmir valley of the Union Territory of J&K in India. The holy abode of Lord Shiva. The Shiva Linga is in its fullest glory as visible. May Lord Shiva bring peace, good health and happiness for all. 🌸 pic.twitter.com/y8i7POnFJZ

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 3, 2020