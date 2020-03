जम्मू और कश्मीर में शनिवार सुबह फिर एक बार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। यह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम क्षेत्र में चल रही है। अब तक, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। निष्कर्षों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। दोनों के बीच जोरदार गोलीबारी चल रही है। फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नौगाम इलाके में सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी की संयुक्त टुकड़ी सर्च ऑपरेशन पर थी। यहां सुरक्षाबलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सटीक जानकारी मिली। जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी।

#UPDATE: One terrorist has been neutralised in the exchange of fire between terrorists and security forces in Verinag, Anantnag district. Search operation is underway. https://t.co/tMKrvahWCL

— ANI (@ANI) June 8, 2019