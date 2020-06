साध्वी प्रज्ञा बोलीं नाशूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे

देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को लेकर एक बार फिर राजनीति में गरमागरमी देखने को मिली। कमल हसन के नाथूराम गोडसे के बयान के बाद, अब मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रही साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे।

#WATCH BJP Bhopal Lok Sabha Candidate Pragya Singh Thakur says 'Nathuram Godse was a 'deshbhakt', is a 'deshbhakt' and will remain a 'deshbhakt'. People calling him a terrorist should instead look within, such people will be given a befitting reply in these elections pic.twitter.com/4swldCCaHK

— ANI (@ANI) May 16, 2019