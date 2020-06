एस जयशंकर के विदेशमंत्री बनते ही जानों उनके पुत्र ने ट्वीट करके क्या अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से स्थान दिया गया है, वह चेहरा एस. जयशंकर का है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान, वह 2015 से 2018 तक देश के विदेश सचिव पद पर रह चुके हैं। पिता के विदेश मंत्री बनने के बाद, उनके बेटे ने ट्वीट करके अपने दोस्तों से अपील की कि अब मुझे कोई पासपोर्ट बनाने के लिए मत कहना।

ध्रुव जयशंकर ने ट्वीट किया, ” इससे पहले कि मुझे कोई इस विषय में बोले, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पासपोर्ट बनाने और वीज़ा के लिए किसी की मदद नहीं करूंगा। न तो किसीकी विदेशी जेल में होने की समस्या का समाधान कर सकता हुं। मेरी खुद की कई समस्याएं हैं (जेल के अलावा, मैं इस सब से दूर रहना चाहता हूं।)

And before anyone asks, I can absolutely not help anyone with their passport, visa, or getting-you-out-of-a-foreign-prison problems.

I have plenty of those problems myself (other than the prisons – I try to stay clear of those).

— Dhruva Jaishankar (@d_jaishankar) May 31, 2019