इटली-कोरिया की यात्रा से लौटें तो कोरोना नैगेटिव सर्टीफिकेट लेकर आना होगा!

भारत सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये काफी सक्रिय है। विदेश की यात्रा करके लौटने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हवाई अड्डों पर ही स्क्रिनिंग की जा रही है।

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार यदि कोई यात्री इटली या कोरिया की यात्रा करके भारत आना चाहता है तो उसे संबंधित देश से कोरोना की जांच करवाते हुए नैगेटिव रिपोर्ट हवाई अडडे पर प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।

भारत सरकार के उपरोक्त आदेश के बीच ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम चिठ्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इटली के हवाई अड्डों पर कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। वे भारत के लिये उड़ान नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना नै‌गेटिव टेस्ट रिपोर्ट हासिल करने में दिक्कत हो रही है।

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan writes to PM Narendra Modi saying, we are receiving information that many Indians are stranded in airports in Italy as they are not able to board flights to India without the certificates of having tested negative for COVID 19. https://t.co/jSVNNGQg2I pic.twitter.com/LVO4hf1keI

