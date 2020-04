कर्णाटक से आई कांग्रेस के लिए अच्छी ख़बर

कांग्रेस कर्नाटक में बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही है, जिसमे कांग्रेस को सफ़लता प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज ने इस्तीफा वापस करने पर सहमति व्यक्त की। शनिवार की सुबह, कर्नाटक सरकार के मंत्री डी.के शिव कुमार और डिप्टी सीएम जी परमेश्वर नागराज से मिलने आए। नागराज से मिलने के बाद डीके शिव कुमार ने दावा किया कि नागराज इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हैं।

Rebel Congress MLA MTB Nagaraj: Situation was such that we submitted our resignations but now DK Shivakumar and others came and requested us to withdraw resignations,I will speak to K Sudhakar Rao& then see what is to be done,after all I have spent decades in Congress. #Karnataka pic.twitter.com/6M3Xi8zKkB — ANI (@ANI) July 13, 2019

विधायक नागराज ने कहा कि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से दुखी होकर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब डीके शिव कुमार और अन्य नेता अमापी के पास आए हैं, वे फिर से अपने फैसले पर विचार करेंगे। नागराज ने कहा कि वह सुधाकर से बात करेंगे।

DK Shivakumar, Congress: We should live together and die together because we have worked for 40 years for the party, there are ups and downs in every family. We should forget everything and move forward. Happy that MTB Nagaraj(rebel MLA) has assured us he will stay with us pic.twitter.com/hTd2L4rO2J — ANI (@ANI) July 13, 2019

डीके शिव कुमार से मिलने के बाद, कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज ने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं ने हमारे पास आकर हमसे इस्तीफा वापस करने का अनुरोध किया है। मैं सुधाकर राव से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है, आखिरकार, हमने कांग्रेस में दशकों बिताए हैं। नागराज ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपने फैसले के बारे में बताएंगे।

DK Shivakumar, Congress: We should live together and die together because we have worked for 40 years for the party, there are ups and downs in every family. We should forget everything and move forward. Happy that MTB Nagaraj(rebel MLA) has assured us he will stay with us pic.twitter.com/hTd2L4rO2J — ANI (@ANI) July 13, 2019

कांग्रेस के बागी विधायकों को समझाने वाले डीके शिव कुमार ने नागराज से मुलाकात की और कहा कि हमें साथ रहना है और साथ मरना है, हमने कांग्रेस में 40 वर्षों तक काम किया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हर परिवार में ऐसी परिस्थिति आती रहती है, हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें खुशी है कि एमटीबी नागराज ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारे साथ रहेंगे।