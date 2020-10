कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर 15 अक्टूबर से स्कूलों के खुलने की ये गाइडलाइंस पढ़ लें

कोरोना महामारी के बीच सार्वजनिक जीवन को सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनलॉक 5 के तहत पहले विभिन्न राज्यों में 21 सितंबर से 9 वीं से 12 वीं कक्षा के स्कूलों को शुरू करने की अनुमति दी गई थी, अब 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए दी गई है। स्‍कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्‍य सरकारें तय करेंगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्‍कूल और हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस (HEIs) खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी के आधार पर राज्‍यों को अपनी गाइडलाइंस जारी करनी होंगी। स्‍कूल खोलने का स्‍टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्‍तार से बताया गया था। आइए जानते हैं नई गाइडलाइंस में क्‍या है:- Guidelines for reopening of schools/HEIs outside containment zones: States/UTs may take a decision in respect of reopening of schools & coaching institutes after Oct 15, in a graded manner. pic.twitter.com/kp89ol48Cr — Ministry of […]