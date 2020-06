पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथी पर गांधी परिवार ही नहीं मोदी ने भी दी श्रद्धांजली

कुछ दिनों पहले, लोकसभा चुनाव प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ने आज राजीव गांधी की वर्षगांठ पर ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।

Tributes to former PM Shri Rajiv Gandhi on his death anniversary.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 28 वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मृति वीरभूमी पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी परिवार को छोड़कर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पार्टी के अन्य नेता वीरभूमी पर मौजूद थे।

My father was gentle, loving, kind & affectionate. He taught me to love & respect all beings. To never hate. To forgive.

I miss him.

On his death anniversary, I remember my father with love & gratitude.#RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/sYPGu5jGFC

