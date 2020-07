राजस्थान : सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन; उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया

राजस्थान में कांग्रेस के भीतर राजनीतिक रस्साकशी अपने चरम पर पहुंच गई है। सोमवार को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 107 विधायकों के समर्थन का एलान करके विक्टरी निशान दिखाते हुए तस्वीरें खींचवाईं। अब मंगलवार को सुबह दोबारा विधायक दल की बैठक करके कांग्रेस आलाकमान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अशोक गहलोत ने पार्टी पर अपना कब्जा और मजबूत करते हुए सचिन पायलट के पर करतने शुरु कर दिये हैं। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता ने रणदीप सुरजेवाला ने एलान किया कि सचिन पायलट को राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है। उनके स्थान पर गोविंद सिंह दोतासरा को नया अध्यक्ष मनोनित किया गया है। Sachin Pilot also removed as Rajasthan PCC Chief, Govind Singh Dotasra appointed in his place: Randeep Surjewala, Congress. https://t.co/x3akloNHYt — ANI (@ANI) July 14, 2020 अब देखना होगा, हरियाणा के मनेसर स्थित पांच सितारा होटल में अपने कुछ समर्थकों के साथ डेरा ताने सचिन पायलट क्या राजनीति दांव चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे ड्रामा में क्या रूख […]