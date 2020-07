राहुल बोले लद्दाखी कहते हैं चीन में हमारी जमीन कब्जाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह का औचक दौरा किया। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसपर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें लद्दाख के लोग चीन द्वारा देश की जमीन कब्जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा लद्दाखी कहते हैं- चीन में हमारी जमीन कब्जाई है। प्रधानमंत्री कहते हैं- किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है।’ बता दें कि हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया है।

Ladakhis say:

China took our land.

PM says:

Nobody took our land.

Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020