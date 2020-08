स्वतंत्रता दिवस पर राहुल-प्रियंका ने ये दिया संदेश

जान की कीमत चुकाकर लम्बे संघर्ष के बाद भारत को मिली आज़ादी नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य लोगों की सराहना की। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक कथन का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था: सर्वविनाश ही, सह-अस्तित्व का एकमात्र विकल्प है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। “The only alternative to coexistence is codestruction.” Jawaharlal Nehru Best wishes on Independence Day 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/mRpySawwQE — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 15, 2020 राहुल ने ‘कांग्रेस की धरोहर, देश की धरोहर’ लिखकर ये वीडियो भी साझा कियाः कांग्रेस की धरोहर, देश की धरोहर। pic.twitter.com/YSy9z0ClzQ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 15, 2020 प्रियंका गांधी ने कहा, जान की कीमत चुकाकर, लम्बे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आजादी की रक्षा […]