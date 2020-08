UPSC में राहुल मोदी को मिला 420वां रैंक, सोशल मीडिया पर हुई मीम्स की बारिश!

प्रदीप सिंह का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है

संघ लोक सेवा आयोग (युपीएससी) की तरफ से सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में फरवरी-अगस्त में हुए इन्टरव्यु के आधार पर युपीएससी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है।

परीक्षा में सोनीपत के प्रदीप सिंह का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है तो दूसरे नंबर पर जनित किशोर और तीसरे नंबर पर प्रतिभा वर्मा हैं। रिजल्ट में जारी किए गए कुल 829 उम्मीदवारों की लिस्ट में राहुल मोदी का नाम भी है।

इस सूची में इत्तेफाक से टॉपर से अधिक चर्चा 420वें रैंक पानेवाले राहुल मोदी की हो रही है। लोग उनके नाम से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम को जोड़कर देख रहे हैं।

ट्विटर पर इन उम्मीदवारों के नाम को लेकर मीम्स की बारिश हो रही है। लोग दोनों के युपीएससी पास होने को लेकर काफी जोक्स बना रहे हैं।

इसके पीछे का सत्य यह है कि इस वर्ष के रिजल्ट में 420वां रैंक लानेवाले उम्मीदवार का नाम राहुल मोदी है, जिसका रोल नंबर 6312980 है।

बता दें कि युपीएससी की प्रीलिम्स और मेन्स पास करने के बाद तीसरा स्टेज इन्टरव्यु का होता है। इस बार कोरोना काल होने के कारण युपीएससी के कुछ इन्टरव्यु स्थगित कर दिये गये थे। उसके बाद युपीएससी ने हर अभ्यर्थियों को कई सुविधाएं दी थी, जो इन्टरव्यु में शामिल हुए थे।

राहुल मोदी के नाम और उनके रैंक को लेकर सोशल मीडिया पर इतने मीम्स बने, जिसे पढ़कर राहुल मोदी के परिवार भी हंसते-हंसते लोटपोट हो गया है। राहुल मोदी ने कहा कि मुझे काफी खुशी हो रही है किंतु मेरे लिए यह महज इत्तेफाक ही है कि कई सारे कॉम्बिनेशन एक साथ बैठे हैं।

ट्विटर पर राहुल मोदी का नाम ट्रेन्ड हो रहा है। ऐसे में कई लोगों ने पूछा कि राहुल मोदी किसके समर्थक हैं तो उन्होंने कहा कि दोनों अपने स्थान पर अच्छे हैं।

