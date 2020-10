‘सोफे वाले ट्रेक्टर’ के तंज के बीच राहुल गांधी का कृषि कानूनों विरोध जारी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा लागू ‌किये गये नये कृषि कानून का विरोध कर रैलियां कर रहे हैं। इस बार की उनकी रैली ट्रेक्टर रैली के रूप में है और वे पंजाब में जगह-जगह किसानों को संबोधित कर रहे हैं।

लेकिन सत्तापक्ष की ओर से राहुल गांधी के इस राजनीतिक वार को कमतर करने का कोई मौका चूका नहीं जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की ट्रेक्टर पर बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में राहुल जिस सोफे पर बैठे हैं वो, उनका मखमल का कुर्जा, बिसलेरी की बोतल और ब्रांडेड जूतों को हाइलाइट करते हुए तंज कसा गया है कि राहुल का विरोध केवल दिखावा है। इसके लिये पुरी ने ‘विरोध का पर्यटन’ शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध किसानों को भ्रमित करने के लिये है लेकिन पढ़े-लिखे और बुद्धिमान किसान इस मुझौटे के पीछे की सच्चाई को पहचानते हैं।

The ‘protest’ launched by Congress is a political protest by those whose vested interests are hurt by the #FarmBills.

Cushioned sofas on tractors is not a protest.

It is ‘Protest Tourism’ to misguide our farmers who are educated & intelligent to see through this facade. pic.twitter.com/MiYz7IndYf

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) October 5, 2020