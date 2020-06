राहुल ने कहा अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, जानों समिति ने क्या कहा

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी हार स्वीकार करती है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ही रहेंगे। पार्टी में बदलाव के भी सभी अधिकार राहुल गांधी को दिये गये हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार से अगला अध्यक्ष नहीं होगा, साथ ही प्रियंका गांधी का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी की बात को नहीं माना गया।

बैठक के दौरान, राहुल ने कहा कि, “मैं एक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहता। मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठक से बाहर निकल गए। कार्यसमिति सदस्यों ने राहुल से कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वे काम करें।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि हार-जीत चलती रहती है, पर इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है।

#WATCH Randeep Surjewala, Congress: Party President Rahul Gandhi offered his resignation but it was rejected by the members of CWC unanimously. pic.twitter.com/0DmHV6queZ

— ANI (@ANI) May 25, 2019