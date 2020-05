एक बार फिर मांगनी पड़ी राहुल गांधी को माफी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की मानहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर तीसरी बार अपना सोगंदनामा दायर किया। इससे पहले, राहुल गांधी ने दोनों सोगंदनामों में केवल खेद व्यक्त किया, लेकिन इस बार अदालत में तीसरी बार माफी मांगते हुए मामले को समाप्त करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ‘चौकीदार चोर है’। इस मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए और अधिक शपथ पत्र देने का अल्टीमेटम दिया।

Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2

— ANI (@ANI) May 8, 2019