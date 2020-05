राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? याचिकाकर्ता ने कहा, “मैं भारत का नागरिक हूं।” साथ ही, मैं सामाजिक कार्य और राजनीति कर रहा हूं।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। इसलिए उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना अनुचित होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

"We dismiss the petition. There is no merit in the petition," said CJI Ranjan Gogoi https://t.co/QWLM77oc5r

— ANI (@ANI) May 9, 2019