अनंतनाग में हुआ मेहबूबा मुफ्ती के चचेरे भाई पर आतंकी हमला,PSO शहीद

ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू-कश्मीर में राजनेता इस समय आतंकवादियों के निशाने पर हैं। नेशनल कांफ्रेंस के नेता पर हुए हमले के बाद शुक्रवार दोपहर को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने पीडीपी के एक नेता पर हमला कर दिया। हमले में पीडीपी नेता सज्जाद मुफ्ती बच गए लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात पीएसओ मारे गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके इलाक़े की तलाशी शुरू कर दी। अनंतनाग में पुलिस और सेना ने आतंकवादियों को खोज निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

Personal Security Officer (PSO) of a Peoples Democratic Party (PDP) leader shot dead in Bijbehara area of South Kashmir’s Anantnag district. More details awaited pic.twitter.com/4Drd9Wc03p

— ANI (@ANI) July 19, 2019