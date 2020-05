बच्चों के साथ प्रियंका के वीडियो पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जताई आपत्ति, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे होने के बाद अब लड़ाई पांचवें चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 मई को होने वाले मतदान में कई वीआईपी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इनमें उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट भी है। यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका के सामने बच्चों ने ‘चौकीदार चोर है’ के नारे लगाए, जिसपर विवाद हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर आपत्ति जताई है। उधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रियंका के इस वीडियो पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल मामले ने तब तूल पकड़ा जब स्मृति ईरानी ने बुधवार सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सोचिए एक प्रधानमंत्री को कितना कुछ सहना पड़ता है। क्या इससे लुटियंस में गुस्सा दिखाई दिया?

स्मृति ईरानी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है उसमें प्रियंका गांधी के सामने कुछ बच्चे ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगा रहे थे, इसी बीच बच्चों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। इसी पर स्मृति ईरानी ने सवाल खड़े किए हैं।

Uncouth to the core. Imagine the filthiest of abuses that a Prime Minister has to endure from people whose only claim to fame is a nose. Lutyens outrage anyone ???? https://t.co/T5sPyKtmbr

