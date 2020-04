राष्ट्रपति के भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फोन और बातों में व्यस्त दिखे

संसद में आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी सरकार की अगले पाँच वर्षों की योजना बताई। इस सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भाषण के दौरान, वे मोबाइल चलाते नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक घंटे के भाषण के दौरान, पहले 24 मिनट तक राहुल गांधी अपने मोबाइल में व्यस्त रहे।

मोबाइल पर 24 मिनट तक स्क्रॉल करने और कुछ टाइप करने के बाद, अगले 20 मिनट तक वह अपने पास में बैठीं सोनिया गांधी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान भी, राष्ट्रपति का भाषण चल रहा था।

Congress President @RahulGandhi caught engrossed on his mobile while President Kovind’s speech is underway. Does he have any respect for anyone at all? pic.twitter.com/FsvmqgDnpD

— Know The Nation (@knowthenation) June 20, 2019