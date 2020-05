पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तूफ़ान प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चक्रवात अम्फन प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा कर तूफ़ान से हुए नुकासन का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, ‘कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे और चक्रवात अम्फन के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेंगे। वह हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम बंगाल आकर चक्रवात अम्फन से प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अपील की थी।

Never seen anything like this. Dont know how frightening tomorrow’s visual would be. Kolkata 2020 #CycloneAmphanUpdate #Amphan #CycloneAmphanUpdates pic.twitter.com/ncNcmzWzik

ममता बनर्जी ने आज सुबह एक समीक्षा बैठक के बाद कहा, ‘मैंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह के भयंकर चक्रवात और विनाश को नहीं देखा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करूंगी कि वे चक्रवात अम्फन से प्रभावित इलाकों का दौरा करें।’

इसके बाद दिन में प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा था कि हम मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘मैंने चक्रवाती तूफान ‘अम्फन’ के कारण पश्चिम बंगाल में नुकसान के दृश्य को देखा है। यह चुनौतीपूर्ण समय है, पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुट होकर खड़ा है। राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास जारी हैं।’

Disagree with her politics, but she has been a street fighter. Last evening, as #Amphan hit Bengal, she sounded shaken, unsure. Perhaps for the first time. Bengal’s road to recovery is strewn with debris from yesterday’s devastation. Hope she gets the strength to walk that road. pic.twitter.com/ur9aiydiA2

— Deep Halder (@deepscribble) May 21, 2020