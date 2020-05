PM नरेन्द्र मोदी ने 83 दिनों बाद लांघी दिल्ली की सीमा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़िसा के चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चक्रवात अम्फान ने इन दोनों राज्यों में पिछले चौबीस घंटों में काफी कहर बरपाया है और जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।

पीएम मोदी सुबह 10 बजे विमान मार्ग से कोलकाता पहुंच चुके हैं। यहां वे दम-दम हवाई अड्डे पहुंचे और उनका चौपर के द्वारा मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के साथ बीसरहाट जाने कार्यक्रम है और फिर तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 1.30 बजे वे भुवनेश्वर के लिये रवाना हो जायेंगे।

PM Narendra Modi received by West Bengal CM Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhankhar on arrival at Kolkata Airport. The PM will be conducting an aerial survey of the areas affected by #CycloneAmphan. pic.twitter.com/efrNAog2Sd

— ANI (@ANI) May 22, 2020