दिल्ली पहुंचा PM मोदी का नया विमान, जानें खासियतें

भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह धुरंधर नेता अब अमेरिका से आये स्पेशल विमान में यात्रा कर सकेंगे। यह विमान आधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए एयर इंडिया वन अमेरिका से गुरुवार को दिल्ली पहुंच गया है। कोरोना संकट के कारण आधुनिक तकनीकी और सुविधा से सज्ज यह विमान थोड़ी देर से आया। यह विमान लार्ज एयरक्राफ्ट काउंटरमेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स मिसाइल डिफेन्स सिस्टम से सज्ज होगा। यह विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लिया जाता है इसलिए यह एयरफोर्स वन की खूबियों जैसी ही होगा।

सुरक्षित कॉम्यूनिकेशन सिस्टम

न्युज एजेन्सी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह इंडिया वन आधुनिक और सुरक्षित कॉम्युनिकेशन सिस्टम से सज्ज है। इस विमान में उड़ते समय होनेवाली बातचीत को ना तो कोई हैक या ना तो कोई टैप कर सकता है। इस विमान का उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा में होगा। यह एयर इंडिया वन विमान आज अमेरिका से दिल्ली पहुंच गया है।

वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे विमान

एयर इंडिया वन को एयर इंडिया के पायलट नहीं अपितु वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उपयोग में लिये जाने वाले बी-747 विमानों को एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं और एयर इंडिया इंजीनियर सर्विसेज लिमिटेड इस विमान का मेन्टीनेन्स करते हैं।

अमेरिकन कंपनी ने किया तैयार

अमेरिका की कंपनी बोइंग ने 1200 करोड़ रुपए के खर्च से एयर इंडिया वन (बी-777) का निर्माण किया है। इस विमान में लगभग ऐसी ही खासियत होगी जो अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस विमान में यात्रा करते हैं उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। एयरफोर्स वन बोइंग 747-200 बी सीरिज का एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है।

लगातार 17 घंटे से अधिक उड़ सकेगी

एयर इंडिया वन विमान पर अशोक चक्र अंकित किया होगा और हिंदी में भारत लिखा होगा। यह विमान एक बार में लगातार 17 घंटे से अधिक उड़ान भर सकता है जबकि बोइंग 747 एक बार में 10 घंटे से अधिक उड़ नहीं भर सकता। एयर इंडिया वन अपनी एक उड़ान में दुनिया के अधिकतर हिस्सों में पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं जरुरत पड़ी तो विमान में हवा में भी ईंधन भरा जा सकेगा।

#WATCH: VVIP aircraft Air India One that will be used for President, Vice President & PM arrives at Delhi International Airport from US.

It is equipped with advance communication system which allows availing audio & video communication function at mid-air without being hacked. pic.twitter.com/4MtXHi8F9O

— ANI (@ANI) October 1, 2020