PM मोदी का नया विमान, मानो हवा में उड़ता किला!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा जमीन की तरह अब हवा में भी अभेद्द होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए सुपरजेट एयर इंडिया वन अमेरिका में बनकर तैयार हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने ही विमान को भारत को सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुपरजेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विमान जैसी ही सभी सुरक्षा उपाय उपलब्ध रहेंगे। यह विमान एक तौर पर हवा में उड़ता किला जैसा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उपयोग के लिए एयर इंडिया ने दो एकदम नये बोइंग 777-300 की खरीदी की थी।

इस विमान में सुरक्षा हेतु से बड़ा परिवर्तन किया गया है। भारत ने देशी एयरफोर्स वन के लिए अमेरिका के साथ 1300 करोड़ रुपए में सौदा किया था। इस सौदे के अंतर्गत दो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट खरीदा गया है। इस सूट को एयर इंडिया वन विमानों में रखा जा रहा है। कहा जाता है कि दो में से एक विमान बनकर तैयार हो चुका है।

This is the first photo I have seen of @PMOIndia ‘s new ride – one of two converted Air India Boeing 777-300 jetliners, both brand new. Extensively modified with defensive countermeasures and encrypted comminication systems. pic.twitter.com/s7y2z2BPdb

