PM मोदी ने अम्फान तूफान की तबाही देखी, पश्चिम बंगाल को दिये 1 हजार करोड़

कोलकाता (ईएमएस)। कोरोनाकाल से जूझ रहे देश में एक और प्राकृतिक आपदा अम्फान तूफान ने बंगाल की खाड़ी के समुद्रीवर्ती तटों में भीषण कोहराम मचाया जिसकी विनाश लीला ने सभी को सिहरा कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1 हजार करोड़ रुपये मदद का ऐलान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ हैं।

Speaking on the situation in the wake of Cyclone Amphan. https://t.co/asWXOfFwff

— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2020