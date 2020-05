लॉकडाउन: 17 मई के बाद क्या? कल मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली: लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार ने आगे की योजना बनाने के लिए विचार-मंथन करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने वाले हैं।

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के अलावा, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट द्वारा बताया गया है कि पीएम मोदी सोमवार को दोपहर 3 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पांचवीं बैठक करेंगे।

PM @narendramodi to hold the 5th meeting via video-conference with state Chief Ministers tomorrow afternoon at 3 PM.

— PMO India (@PMOIndia) May 10, 2020