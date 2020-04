पुतिन और ट्रम्प को पीछे छोड़ मोदी बने विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अच्छी खबर आई है। ब्रिटिश हेराल्ड के एक सर्वेक्षण में पाठकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में चुना है। इस पोल में, मोदी अन्य विश्व नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम और शी जिनपिंग से भी आगे निकल गए हैं। नामांकन सूची में दुनिया के 25 से अधिक लोगों को शामिल किया गया था, और न्यायाधीश पैनल विशेषज्ञों ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का नामांकन किया था। चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन इन सभी आंकड़ों के व्यापक अध्ययन और शोध पर आधारित था।

मतदान के लिए सामान्य प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया था। ब्रिटिश हेराल्ड के पाठकों को अनिवार्य वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) द्वारा ही मतदान करना था। आश्चर्य यह है कि मतदान के दौरान, साइट क्रैश हो गई थी, क्योंकि वोटर्स अपने पसंदीदा व्यक्ति को ज‌िताने के लिए प्रयास कर रहे थे।

BRITISH HERALD Magazine has evaluated Shri @narendramodi ji as world's most powerful person.

As Indians, Be Proud of This Great Achievement. pic.twitter.com/YogAn0ge96

— Atif Rasheed (@AtifBjp) June 20, 2019