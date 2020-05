विठ्ठल रादडिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार व्यक्त की संवेदना

पूर्व सांसद और छह बार के विधायक विट्ठल रादडिया का आज निधन हो गया। कई राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर विठ्ठल रादडिया की मौत पर शोक जताते हुए कहा: “पोरबंदर के पूर्व सांसद विठ्ठलभाई रादडिया की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। गुजरात ने एक सक्षम किसान नेता को खो दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग, शिक्षा और योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। भगवान सदगति की आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें और प्रभु से प्रार्थना है कि शुभचिंतकों और परिवारजनों को आघात सहने करने की शक्ति मिले। ‘

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भी ट्वीट किया और अपनी संवेदना व्यक्त की।

Saddened by the demise of senior BJP leader Shri Vitthalbhai Radadiya. I express my deepest condolences to his family and friends.

Om Shanti…

