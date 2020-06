PM मोदी के शपथ के बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके सरकार को यह कहा

नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और कैबिनेट मंत्रियों ने भी गोपनीयता की शपथ ली, इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी भाग लिया था, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद शामिल थे।

इस शपथग्रहण समारोह के बाद, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी पारी के लिए ट्विटर पर बधाई दी, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वह भारत और इसके नागरिकों की प्रगति और विकास में एक नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

नई सरकार के शपथग्रहण के बीच, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नए कैबिनेट मंत्रियों को ट्वीट करके शुभकामनाएं दीं।

Congratulations to PM @narendramodi and his new Cabinet Ministers. We wish them the best & look forward to working with them on the growth & development of India & all its citizens.

— Congress (@INCIndia) May 30, 2019