मोदी सरकार-2 के पहले बजट से पहले सरकार ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किए

मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट शुक्रवार को पेश होने वाला है। बजट से पहले, सरकार ने गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के सामने चुनौतियां हैं कि वे आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। राज्यसभा और लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 2019-2020 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके कारण अगले वित्तीय वर्ष के नीतिगत फैसलों के संकेत भी मिले हैं।

Economic Survey 18-19: The economic survey has predicted 7% Gross Domestic Product (GDP) growth in FY20 on stable macro economic conditions. pic.twitter.com/NiUmJPByW8

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा कम हुआ है और यह जीडीपी का केवल 5.8% रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष में यह 6.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यदि भारत 2025 तक 8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है, तो उसे जीडीपी में लगातार 8% की वृद्धि को गति देनी होगी।

#EconomicSurvey : To become a $5 trillion economy by 2025, India need to sustain a GDP growth rate of 8% https://t.co/BMCZCGq38f

