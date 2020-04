तमिल परिधान वेष्टि पहन पीएम मोदी ने शी चिनफिंग को कराया ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण

चेन्नई (ईएमएस)। दक्षिण के ऐतिहासिक शहर महाबलिपुरम में शुक्रवार को देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनौपचारिक मुलाकात हुई। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने पारंपरिक तमिल परिधान वेष्टि (लुंगी जैसा परिधान) में पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति भी कैजुअल सफेद शर्ट और पैंट में पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। शी के स्वागत के लिए भारत की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। वुहान में चीन के राष्‍ट्रपति ने जिस तरह से पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया था, कुछ उसी तरह से चीनी राष्‍ट्रपति का महाबलिपुरम में स्‍वागत किया गया।

PM Modi shows Chinese president Xi Jinping the famous site where Mahabharat’s Arjuna did his penance, Krishna’s butter ball along with other temple of #Mamallapuram.

Meanwhile dont miss him donning the Tamil attire! #ModixijinpingMeet #TNWelcomesModi pic.twitter.com/9aTVdP4BJx

— Geetika Swami (@SwamiGeetika) October 11, 2019