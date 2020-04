PMO ने बताया कि मोदी और ट्रम्प के बीच क्यों रखी थी कोक की बोतल

न्यूयॉर्क में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बैठक में, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच टेबल पर रखी कोक की बोतल की उपस्थिति को पीएमओ ने स्पष्ट किया है।

He is a great friend of India’s, says PM @narendramodi on @POTUS as their meeting gets underway in New York. pic.twitter.com/rLtrhxClh9

कोक की बोतल के बारे में, पीएमओ का कहना है कि बैठक अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए यह उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियमित रूप से कोक पीते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी पक्ष ने कोक की एक बोतल रखी।

#WATCH New York: PM Modi during bilateral meet with US President says, "I'm very thankful to President Trump that he came to Houston & gave so much of his time. It was a very proud moment for the Indians living in US. I express my heartfelt gratitude to President Trump for this" pic.twitter.com/sXj4L27uQa

— ANI (@ANI) September 24, 2019