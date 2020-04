प्रधानमंत्री मोदी संसद में झारखंड मॉब लिन्चिंग और बिहार में बच्चों की मृत्यु पर बोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चोरी की आशंका में युवक की हत्या और बिहार में दिमागी बुखार के कारण बच्चों की मौत पर पहली बार बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि झारखंड में युवाक की हत्या सभी के लिए दुखद है। संसद में उन्होंने कहा कि संसद में यह कहा गया कि झारखंड मॉब लिन्च‌िंग और मॉब वायलैंस का अड्डा बन गया है, यह सही नहीं है। पूरे झारखंड को बदनाम करने का हक किसी को नहीं है।

मॉब लिन्चिंग के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बुखार को लेकर भी एक बयान दिया। मोदी ने कहा कि 7 दशकों की सरकार में यह सबसे बड़ी विफलता है। अफसोस की बात है कि आधुनिक युग में भी ऐसा हो रहा है। मैं बिहार सरकार के संपर्क में हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के भाषण धन्यवाद करते हुए यह बात कही।

PM Modi: The deaths in Bihar due to Acute Encephalitis Syndrome are unfortunate and a matter of shame for us. We have to take this seriously. I am in constant touch with the state Govt and I am sure we will collectively come out of this crisis soon. pic.twitter.com/vOtLgBEhhN

— ANI (@ANI) June 26, 2019