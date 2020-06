PM मोदी तथा ममता बेनर्जी ने केजरीवाल को इस प्रकार जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

कल यानी 16 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था। कई राजनेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं।

Thank u so much PM sir for ur good wishes https://t.co/JbuberQQRD

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 16, 2019