एम्स में भर्ती अरुण जेटली का हालचाल जानने पहुंचे पीएम मोदी

नई दिल्ली (ईएमएस)। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुबह 11 बजे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। उन्हें देखने गृह मंत्री अमित शाह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ। हर्षवर्धन भी एम्स पहुंचे हैं। शाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी एम्स पहुंचे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where Former Finance Minister Arun Jaitley has been admitted pic.twitter.com/nW91PEEl25

— ANI (@ANI) August 9, 2019