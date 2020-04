PM मोदी ने शेयर किये उनके एनिमेटेड अवतार में आसनों की जानकारी वाले वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को आने वाले योग दिवस के लिए निरंतर तैयारी शुरू कर दी है। 17 जून को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री की एनिमेटेड सीरीज़ में शलभासन करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

Stronger wrists, back muscles and prevention of spondylitis…just some of the reasons why practising Shalabhasana is beneficial. #YogaDay2019 pic.twitter.com/etloBuR7KB

— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2019