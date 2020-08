पीएम मोदी ने दी लोगों को देसी एप्स उपयोग करने की सलाह, आप भी देखिए इन एप्स की सूची

रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐप इनोवेशन चैलेंज पर चर्चा की और इसके लिये आई हुई एंट्रीज़ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीयों में नवाचार करने और समाधान प्रदान करने की क्षमता के बारे में सभी जानते हैं और जब समर्पण होता है, सहानुभूति होती है, तो यह शक्ति अनंत हो जाती है! इस महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चुनौती रखी गई थी। हमारे युवाओं ने उत्साहपूर्वक इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लिया। टीयर टू और टियर थ्री शहरों में युवाओं द्वारा बनाई गई लगभग दो-तिहाई ऐप्स सहित लगभग 7,000 प्रविष्टियाँ थीं।

पीएम ने कहा, “यह आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप निश्चित रूप से आत्म निहित ऐप इनोवेशन चैलेंज के परिणामों से प्रभावित होंगे। बहुत जांच और सत्यापन के बाद विभिन्न श्रेणियों में लगभग दो दर्जन ऐप्स को पुरस्कार भी दिए गए हैं। आप इस ऐप के बारे में जरूर जानें और उनसे जुड़ें। आप भी कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसका एक ऐप है, कुटूकी किड्स लर्निंग ऐप। यह छोटे बच्चों के लिए एक इंटरैक्टिव ऐप है जिसमें बच्चे गीतों और कहानियों के माध्यम से मैथ्स-साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें गतिविधि है, खेल है।”

For the most innovative minds and effective problem solvers, come to India!

The Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge offers a glimpse of the fantastic work our youngsters are doing… #MannKiBaat pic.twitter.com/jHwxD5FiPM

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2020