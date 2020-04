30 सितंबर तक नहीं किया यह कार्य तो रद्द हो जाएगा आपका PAN कार्ड

अक्टूबर का महीना शुरू होने में केवल 2 दिन शेष हैं, यह जरूरी है कि आप इस आवश्यक कार्य को 30 सितंबर से पहले पूरा कर लें। यदि नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।

बात यह है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का अंतिम दिन 30 सितंबर, 2019 है। यदि आप इस तारीख से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। सीबीडीटी द्वारा इस संबंध में कई रियायतें भी दी गई हैं।

कैसे लिंक करें:

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। बाईं ओर आपको पैन कार्ड और आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा।

उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिखाई देगा। जिसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और आधार में लिखा नाम जमा करना होगा। यदि आपका आधार पर केवल जन्म का वर्ष ही लिखा है, तो I have only year of Birth in Aadhar Card के सामने बॉक्स को चिह्नित करें।

इस फ़ॉर्म में पूछ जाता है कि क्या आप अपने आधार से जुड़े विवरण UIDAI से जांच करना चाहते हैं, तो आपको बॉक्स पर क्लिक करके मंजूरी देनी होगी।

फॉर्म के निचले भाग पर कैप्चा शब्द डालकर ओटीपी के लिए अनुरोध करना होगा, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपको यहां डालना होगा। इसके बाद, आधार-पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा।

फिर अगर आप अपने आधार-पैन लिंक की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhahPreloginSt पर जाकर चेक कर सकते हैं।