पाकिस्तानी ड्राईवर ने आधे रास्ते छोड़ी समझौता एक्सप्रेस, भारत से इंजन और ड्राईवर भेजना पड़ा

मोदी सरकार के वार से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय फिल्मों पर भी लगा दिया बैन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार के द्वारा आर्ट‍िकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक, राजनयिक संबंधों में कमी, समझौता एक्सप्रेस पर रोक और भारतीय विमानों के लिए तीन एयरस्पेस पर बैन करने के बाद अब इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर भी रोक लगा दी है।

Punjab: Samjhauta Express arrives from Pakistan, at Attari railway station. Railway crew & guard from India had gone with a train engine to Pakistan today after receiving a message from them that their driver & crew had refused to come to India. pic.twitter.com/spoDnYfiqQ

— ANI (@ANI) August 8, 2019