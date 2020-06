PM मोदी ने पाकिस्तानी PM इमरान खान की बधाई का इस प्रकार दिया जवाब

30 मई को नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, अब शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC देशों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश, म्यांनमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ को आमंत्रित किया गया था, ताकि पड़ोसी देश के साथ संबंधों में सुधार हो सके, लेकिन उरी, पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान को शपथ समारोह से बाहर रखा गया है।

पाकिस्तान के PM की बधाई का यह दिया PM मोदी ने जवाब

इमरान खान ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा, “मैं भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं।” दक्षिण एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार है।

Thank you PM @ImranKhanPTI.

I warmly express my gratitude for your good wishes. I have always given primacy to peace and development in our region. https://t.co/b01EjbcEAw

— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019