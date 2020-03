इमरान खान की पार्टी के ये नेता इस कारण भारत में मांग रहे हैं शरण

पाकिस्तान के पूर्व विधायक बलदेव कुमार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से पीड़ित भारत में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बलदेव कुमार सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, तहर‌िक-ए-इंसाफ के नेता हैं और खैबर पख्तुनख्वां प्रांत के बारिकोट सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं।

बलदेव कुमार भारत के पंजाब राज्य के खन्ना में मौजूद हैं। बलदेव कुमार अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से अपनी जान बचा कर भारत आए। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। खैबर पख्तून ख्वा विधानसभा में अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले बलदेव कुमार ने कहा कि उन्हें इमरान खान से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन सत्ता में आने के बाद स्थिति खराब हो गई है और हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार बढ़ गया है।

Baldev Kumar, former MLA of Pakistan PM Imran Khan's Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI): Indian Govt should announce a package so that the Hindu and Sikh families staying in Pakistan can come here. I want Modi Sahab do something for them. They are tortured there. https://t.co/h93hsq7zEO

