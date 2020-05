इमरान खान के साथ मुलाकात में ट्रम्प ने ये बयान दिया जिसपर भारत ने ये प्रतिक्रिया दी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान एक चौंकाने वाला बयान दिया है। सोमवार को दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रम्प ने कहा कि पीएम मोदी दो हफ्ते पहले उनके साथ थे और उन्होने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के दावे को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई।

इमरान ने कहा, “सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण, मैंने कश्मीर मुद्दे पर ट्रम्प को मध्यस्थी करने के बारे में बात की है।” यह मसला लगभग 70 वर्षों से चल रहा है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने केवल कश्मीर का उल्लेख करते हुए, ट्रम्प और इमरान की बैठक पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

ट्रंप ने कहा- मैं दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इस मुद्दे पर मध्यस्थता करना चाहेंगे। मैंने पूछा- कहाँ? उन्होंने कहा कि कश्मीर। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मुद्दा लंबे समय से चल रहा था। मुझे लगता है कि वे एक समाधान की मांग कर रहे हैं, अगर आपको समाधान की आवश्यकता है तो मैं मदद कर सकता हूं और मुझे मध्यस्थता करने में खुशी होगी। बहुत अच्छे नेतृत्व वाले दो बहुत उज्ज्वल देश, कई वर्षों से इस मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं मध्यस्थता करूं, तो मैं यह करूंगा।

…that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross border terrorism. The Shimla Agreement & the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India & Pakistan bilaterally.2/2

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ” हमने देखा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है तो वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। भारत अपने फैसले पर अडिग है। पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं को केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संवाद के लिए सीमा आतंकवाद को रोकना आवश्यक है।

I honestly don't think Trump has the slightest idea of what he's talking about. He has either not been briefed or not understood what Modi was saying or what India's position is on 3rd-party mediation. That said, MEA should clarify that Delhi has never sought his intercession. https://t.co/DxRpNu6vw2

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 22, 2019